Basket, Eurocup 2020/2021: vittoria della Virtus Bologna in casa di Andorra (Di martedì 13 ottobre 2020) Continua il percorso netto della Virtus Bologna nel gruppo C dell’Eurocup 2020/2021. Terza vittoria in altrettante giornate per gli emiliani di coach Djordjevic, che hanno sconfitto in trasferta la MoraBanc Andorra con il punteggio di 66-82. Grande prestazione di Milos Teodosic con 21 punti, sugli scudi anche Alibegovic con 16 punti di cui 11 nel primo tempo. Ai padroni di casa non bastano i 15 punti di Jelinek. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La cronaca – L’inizio della partita è favorevole ad Andorra, che si porta avanti 15-8. Primi minuti in versione diesel per la Virtus, ma ben presto Alibegovic inizia a carburare e riporta sotto Bologna che ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Continua il percorso nettonel gruppo C dell’. Terzain altrettante giornate per gli emiliani di coach Djordjevic, che hanno sconfitto in trasferta la MoraBanccon il punteggio di 66-82. Grande prestazione di Milos Teodosic con 21 punti, sugli scudi anche Alibegovic con 16 punti di cui 11 nel primo tempo. Ai padroni dinon bastano i 15 punti di Jelinek. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT La cronaca – L’iniziopartita è favorevole ad, che si porta avanti 15-8. Primi minuti in versione diesel per la, ma ben presto Alibegovic inizia a carburare e riporta sottoche ...

BarForzaBologna : BASKET- EUROCUP Una Virtus Segafredo concentrata vince nettamente ad Andorra 82-66. - sportface2016 : #Basket #Eurocup Altra vittoria per la #VirtusBologna nel gruppo C - TgrRaiTrentino : Successo in Eurocup per l'Aquila Basket. Battuta in trasferta Nanterre per 71 a 65 @AquilaBasketTN - zazoomblog : Basket Eurocup: Nanterre-Trento 65-71 - #Basket #Eurocup: #Nanterre-Trento - OA_Sport : Basket, Trento in EuroCup è inarrestabile: espugna Nanterre e ottiene la vetta solitaria del girone D -