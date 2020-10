Ballando con le stelle | Paolo Conticini | “Proposte indecenti”

(Di martedì 13 ottobre 2020) Intervistato a “I Lunatici” su Rai Radio2 l’attore, concorrente di “con le”, si è raccontato a tutto tondo, dal passato da buttafuori all’inizio casuale della carriera di attore dopo un concorso di bellezza, fino ad alcuni “incidenti” e pericoli sui social. Intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dalArticolo completo:con le: “Proposte indecenti” dal blog SoloDonna

matteosalvinimi : Che ritmo! Pronte per Ballando con le stelle! - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - BerTut82 : RT @ilfoglio_it: I giudici del sabato sera. Conservatore ma anche un po’ queer. Lezioni e orchestre sul Titanic. La tv sarà anche morta ma… - Nali91097980 : RT @abbicuradiamare: Adua: 'Hai fatto altri lavori dopo?' Massimiliano: 'Ho fatto solo Ballando con le stelle dopo Furore' Adua: 'Ti ho vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Come arriva l'idea, come viene messa insieme la produzione e cosa ha spinto alla realizzazione di Lockdown all'italiana: parla Vanzina ...Il problema dei trasporti ha tirato in ballo anche la scuola, con la discussione sulla possibilità di ritornare alla Didattica a distanza. Ipotesi subito rimandata al mittente dalla ministra ...