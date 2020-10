Volley femminile | contagiato per Busto Arsizio | si tratta di un membro dello staff

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nessuna giocatrice positiva, ma lo stesso non si può dire per il: è questo il responso dei test dell’Unet E-Work, dove già dallo scorso mercoledì sono in isolamento tre giocatrici contagiate dal coronavirus. I tesserati negativi si sottoporranno oggi a un altro tampone, ma nel frattempo ci si può comunque allenare in vista del match di mercoledì contro Brescia. Il dg Enzo Barbaro ha fatto poi il punto della situazione: “Onestamente non sono giorni semplici per noi: viviamo in isolamento da venerdì, siamo senza tre giocatrici ed unimportantetecnico. Fortunatamente il resto del gruppo è, per ora, negativo, ed oggi, sebbene a ranghi ...