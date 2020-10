Ue: Sala, ‘prendiamo soldi del Mes', applauso di imprenditori assemblea Assolombarda (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede al governo di ricorrere ai fondi del Mes e la platea degli imprenditori all'assemblea di Assolombarda all'aeroporto di Linate, a Milano, accoglie la richiesta con un applauso. “Prendiamo questi soldi del Mes, perché la questione sanitaria non finisce domani. Per noi e per i territori è molto importante”, ha detto Sala dal palco dell'assemblea in corso all'hangar dello scalo di Linate. E gli imprenditori presenti hanno risposto alla richiesta con un applauso. Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe, chiede al governo di ricorrere ai fondi del Mes e la platea degliall'diall'aeroporto di Linate, a Milano, accoglie la richiesta con un. “Prendiamo questidel Mes, perché la questione sanitaria non finisce domani. Per noi e per i territori è molto importante”, ha dettodal palco dell'in corso all'hangar dello scalo di Linate. E glipresenti hanno risposto alla richiesta con un

repubblica : Oggi su Rep: ?? Niente feste in corsia e panzerotti in sala operatoria. La Puglia corre ai ripari contro i contagi n… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MonDiari : Marchena presidirà la Sala que decidirà si investiga Iglesias - DottorWatson : RT @Brunomgiordano: Beppe Sala che si è ben guardato da toccare la statua di Montanelli Ha inaugurato una statua sulle foibe che non c'entr… - trotskystavero : Beppe Expo Sala e le foibe. Punto -