Tassotti | “Il naso rotto di Luis Enrique per me è stato un disastro L’ho pagato carissimo”

La fotografia di Luis Enrique con il naso rotto e la maglietta bianca insanguinata ha 26 anni. Mauro Tassotti ha chiesto scusa svariate volte: nell'immediato, era il 1994, e più volte in seguito. Quella gomitata gli costò 8 giornate di squalifica, la Nazionale, il prosieguo del Mondiale. Indimenticabile. Fu la prima volta che utilizzarono le riprese televisive per determinare la squalifica di un calciatore, la prima "prova tv" della storia del calcio. Ora Tassotti ha 60 anni ed è il braccio destro di Shevchenko nella nazionale ucraina che domani affronterà la Spagna a Kiev, in Nations League. Incontrerà di nuovo Luis Enrique. Col tecnico spagnolo ha già fatto pace da un po'.

