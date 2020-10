Soleil Sorge su Iconize “storia tirata fuori da Dayane, lui voleva tornare dalla d’Urso: vergogna!” – VIDEO (Di lunedì 12 ottobre 2020) Soleil Sorge non ci sta e dopo l’intervento di Iconize, ex di Tommaso Zorzi, risponde subito alle accuse nei suoi confronti e lancia nuove accuse gravissime a Marco Ferrero. Se Barbara d’Urso ha stroncato definitivamente l’influencer, sostenendo di aver letto i messaggi inviati a Soleil e che sembrerebbero confermare la tesi della farsa, lui accusa... L'articolo Soleil Sorge su Iconize “storia tirata fuori da Dayane, lui voleva tornare dalla d’Urso: vergogna!” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 ottobre 2020)non ci sta e dopo l’intervento di, ex di Tommaso Zorzi, risponde subito alle accuse nei suoi confronti e lancia nuove accuse gravissime a Marco Ferrero. Se Barbara d’Urso ha stroncato definitivamente l’influencer, sostenendo di aver letto i messaggi inviati ae che sembrerebbero confermare la tesi della farsa, lui accusa... L'articolosu“storiada, luid’Urso: vergogna!” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

