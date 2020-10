"Proprio a fianco della foto di Mattarella". Littizzetto, "vilipendio al Capo dello stato" in studio da Fazio (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Ci potrebbero essere gli estremi per il vilipendio al Capo dello stato". Luciana Littizzetto, a Che tempo che fa, passa in rassegna gli stemmi dei Comuni italiani più bizzarri. Si va dal lupo che strangola il gallo allo zampirone di Lignano Sabbiadoro, alla "gamba di uomo che pesta una montagna di m***a in una bella giornata di sole". Il tenore è il solito della comica torinese: vivace e un po' scurrile. Poi si arriva a Comacchio, in provincia di Ferrara, che nel gagliardetto esibisce una bella passera di mare. "Quindi ogni ufficio pubblico a Comacchio ha la sua bella passera appesa al muro, di fianco alla foto di Mattarella…Ci potrebbero essere gli estremi per il vilipendio", scherza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Ci potrebbero essere gli estremi per ilal". Luciana, a Che tempo che fa, passa in rassegna gli stemmi dei Comuni italiani più bizzarri. Si va dal lupo che strangola il gallo allo zampirone di Lignano Sabbiadoro, alla "gamba di uomo che pesta una montagna di m***a in una bella giornata di sole". Il tenore è il solitocomica torinese: vivace e un po' scurrile. Poi si arriva a Comacchio, in provincia di Ferrara, che nel gagliardetto esibisce una bella passera di mare. "Quindi ogni ufficio pubblico a Comacchio ha la sua bella passera appesa al muro, dialladi…Ci potrebbero essere gli estremi per il", scherza ...

Alba Parietti sta vivendo un lutto molto difficile da accettare: è morto l'ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea.

L’ex leggenda della Sampdoria ha parlato anche della sua esperienza sulla panchina della Nazionale di fianco a Roberto Mancini. Ma soprattutto lo è stato sedermi di fianco a Roberto in una posizione d ...

