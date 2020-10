Nuvole, storia vera di Sobiech, la musica oltre la malattia (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Nel 2013 uno sconosciuto cantautore 17 enne, Zach Sobiech, allora all'ultimo anno di liceo, autore di canzoni delicate, sincere e ironiche, tra i riferimenti Jason Mraz, che appare in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Nel 2013 uno sconosciuto cantautore 17 enne, Zach, allora all'ultimo anno di liceo, autore di canzoni delicate, sincere e ironiche, tra i riferimenti Jason Mraz, che appare in ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuvole storia Nuvole, storia vera di Sobiech, la musica oltre la malattia - Cinema ANSA Nuova Europa Nuvole, storia vera di Sobiech, la musica oltre la malattia

Nuvole, recensione in anteprima del film su Zach Sobiech

Su Disney+ è disponibile un nuovo film originale dal titolo Nuvole. Abbiamo avuto il piacere di vederlo in anteprima e lo abbiamo recensito per voi.

