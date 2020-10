Microplastiche in mare, in Giappone il primo dispositivo per motori fuoribordo in grado di raccoglierle (Di lunedì 12 ottobre 2020) FUKUOKA – Il colosso automotive giapponese Suzuki Motor Corp. ha dichiarato di aver terminato la messa a punto del primo dispositivo al mondo per motori fuoribordo in grado di raccogliere le microplastiche, tra le principali fonti di inquinamento marino. L’azienda ha sviluppato un sistema per motori dai 70 cc a oltre 4mila cc, capace di filtrare le microplastiche dall’acqua di mare pompata per il raffreddamento del motore, senza che il procedimento influisca sulle prestazioni in quanto il filtraggio avviene solo dopo che il motore è stato raffreddato, secondo quanto si apprende dal comunicato stampa ufficiale. Il dispositivo fa parte del progetto Suzuki Clean Ocean, messo a punto dal gruppo per affrontare il problema dei rifiuti di plastica marina, e verrà presto testato anche all’estero per poter disporre di più dati e per migliorarne le prestazioni. Lo scorso anno i paesi del G-20 hanno stabilito l’obiettivo di riduzione a zero l’inquinamento aggiuntivo pari a oltre 8 milioni di tonnellate annue di plastica marina entro il 2050. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Microplastiche in mare, in Giappone il primo dispositivo per motori fuoribordo in grado di raccoglierle VIDEO | Maccio Capatonda ‘vittima’ del Wwf nella campagna social sul consumo di pesce Torna il maltempo, allerta gialla su dodici regioni Bolivia, incendi in Amazzonia: dichiarato lo stato d’emergenza Divieti per i diesel? Con un kit la tua auto diventa green in un attimo Pentassuglia nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) FUKUOKA – Il colosso automotive giapponese Suzuki Motor Corp. ha dichiarato di aver terminato la messa a punto del primo dispositivo al mondo per motori fuoribordo in grado di raccogliere le microplastiche, tra le principali fonti di inquinamento marino. L’azienda ha sviluppato un sistema per motori dai 70 cc a oltre 4mila cc, capace di filtrare le microplastiche dall’acqua di mare pompata per il raffreddamento del motore, senza che il procedimento influisca sulle prestazioni in quanto il filtraggio avviene solo dopo che il motore è stato raffreddato, secondo quanto si apprende dal comunicato stampa ufficiale. Il dispositivo fa parte del progetto Suzuki Clean Ocean, messo a punto dal gruppo per affrontare il problema dei rifiuti di plastica marina, e verrà presto testato anche all’estero per poter disporre di più dati e per migliorarne le prestazioni. Lo scorso anno i paesi del G-20 hanno stabilito l’obiettivo di riduzione a zero l’inquinamento aggiuntivo pari a oltre 8 milioni di tonnellate annue di plastica marina entro il 2050. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Microplastiche in mare, in Giappone il primo dispositivo per motori fuoribordo in grado di raccoglierle VIDEO | Maccio Capatonda ‘vittima’ del Wwf nella campagna social sul consumo di pesce Torna il maltempo, allerta gialla su dodici regioni Bolivia, incendi in Amazzonia: dichiarato lo stato d’emergenza Divieti per i diesel? Con un kit la tua auto diventa green in un attimo Pentassuglia nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Puglia

VulcanoStatale : Abbiamo intervistato Matteo Brasili, il giovane vincitore dell’edizione italiana del James Dyson Award 2020. Per ri… - Quero71351347 : RT @ARPAFVG: Dalla @RegataBarcolana in diretta per @Radio1Rai #FVG con Claudia Orlandi @ARPAFVG per parlare di mare, monitoraggi in mare, m… - IsabellaCeccari : RT @rinnovabiliit: ? #AdriCleanFish, monitorato l’impatto dei #rifiuti in #mare. I risultati ottenuti confermano come il mare nostrum risul… - ccuppi : RT @rinnovabiliit: ? #AdriCleanFish, monitorato l’impatto dei #rifiuti in #mare. I risultati ottenuti confermano come il mare nostrum risul… - rinnovabiliit : ? #AdriCleanFish, monitorato l’impatto dei #rifiuti in #mare. I risultati ottenuti confermano come il mare nostrum… -

Ultime Notizie dalla rete : Microplastiche mare Microplastiche in mare, in Giappone il primo dispositivo per motori fuoribordo in grado di raccoglierle - DIRE.it Dire Vigilia di Barcolana 52: lnumerosi, e tradizionali regate

Vigilia di Barcolana 52 tra sensibilizzazione contro le plastiche in mare, screening anti-covid per equipaggi stranieri e numerosi, e tradizionali regate ...

Sabato 10 ottobre, vigilia di Barcolana

Vigilia di Barcolana 52 presented by Generali tra sensibilizzazione contro le plastiche in mare, briefing meteo, screening anti-covid per equipaggi ...

Vigilia di Barcolana 52 tra sensibilizzazione contro le plastiche in mare, screening anti-covid per equipaggi stranieri e numerosi, e tradizionali regate ...Vigilia di Barcolana 52 presented by Generali tra sensibilizzazione contro le plastiche in mare, briefing meteo, screening anti-covid per equipaggi ...