Matteo Salvini: “No alle chiusure dalla sera alla mattina, tutti i settori soffrono” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “È in sofferenza il settore del turismo in generale, il settore della ristorazione, della moda, delle fiere. Bisogna dare soldi veri alle aziende, agli imprenditori ai lavoratori, come fanno tanti paesi al mondo. L’Italia non l’ha fatto e dagli errori occorre trarre giovamento: che il Governo poi non faccia tutto da solo, imponendo chiusure dalla sera alla mattina“. È questo il pensiero del leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea generale di Assolombarda a Milano. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “È in sofferenza il settore del turismo in generale, il settore della ristorazione, della moda, delle fiere. Bisogna dare soldi veriaziende, agli imprenditori ai lavoratori, come fanno tanti paesi al mondo. L’Italia non l’ha fatto e dagli errori occorre trarre giovamento: che il Governo poi non faccia tutto da solo, imponendo“. È questo il pensiero del leader della Lega,, a margine dell’assemblea generale di Assolombarda a Milano.

