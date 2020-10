Matrimoni, compleanni e rave: l'Italia che se ne frega. Ricevimento con 200 ospiti diventa focolaio, mamma positiva invita 60 persone al ... (Di lunedì 12 ottobre 2020) Matrimoni che diventano focolai, serate danzanti nei bar, feste di compleanno che finiscono in isolamento fiduciario. rave party fino all'alba, non uno con la mascherina. Cronaca di un'Italia che ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020)cheno focolai, serate danzanti nei bar, feste di compleanno che finiscono in isolamento fiduciario.party fino all'alba, non uno con la mascherina. Cronaca di un'che ...

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni compleanni Matrimoni, compleanni e rave: l'Italia che se ne frega Leggo.it Campania, lieve calo nei contagi: sono 633. Nel Napoletano nuovi focolai dopo feste e matrimoni

Boom di casi a Monta di Procida e a Somma Vesuviana. Il sindaco Di Sarno: «Impennata di contagi grazie anche ad una festa di compleanno: non è possibile che questo accada, comportamenti irresponsabili ...

Coronavirus, Brusaferro: "Salvare gli anziani"

Il presidente dell'Iss esprime preoccupazione: “Con i casi attuali tra una quindicina di giorni potremmo veder aumentati i decessi”. E annuncia novità per le scuole: se un ragazzo o un insegnante ha a ...

