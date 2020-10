L'uomo (super-vip) di Elisabetta Gregoraci? "Ecco il nome", ha soli 27 anni: un terremoto di gossip sul Gf Vip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ho scoperto che Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt (magari più che innocente) con il cantante Mr. Rain, signor pioggia, che ha conosciuto durante la settimana in cui ha presentato, prove comprese, Battiti Live, la fortunata trasmissione di Radio Norba. Mr. Rain ovviamente è italianissimo (da Tony Renis in poi i cantanti italiani adorano i nomi stranieri), visto che è lo pseudonimo di Mattia Balardi cresciuto a pane e polenta a Desenzano del Garda. Della notizia se ne è occupata Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, dove ero presente anch' io. E proprio da Barbarina è stato insinuato, anche dalla d'Urso, che Elisabetta Gregoraci sì aveva gioito quando sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato l'aereo con la scritta sulla scia che diceva "Tu sei l'epicentro del mio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ho scoperto cheha avuto un flirt (magari più che innocente) con il cantante Mr. Rain, signor pioggia, che ha conosciuto durante la settimana in cui ha presentato, prove comprese, Battiti Live, la fortunata trasmissione di Radio Norba. Mr. Rain ovviamente è italianissimo (da Tony Renis in poi i cantanti italiani adorano i nomi stranieri), visto che è lo pseudonimo di Mattia Balardi cresciuto a pane e polenta a Desenzano del Garda. Della notizia se ne è occupata Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, dove ero presente anch' io. E proprio da Barbarina è stato insinuato, anche dalla d'Urso, chesì aveva gioito quando sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato l'aereo con la scritta sulla scia che diceva "Tu sei l'epicentro del mio ...

ValdanoMarco : @RosannaRuscito La mente bacata e diabolica degli idioti che ci governano sostengono che che servono x non affollar… - PianetaDeals : MINIMO STORICO SUPER PREZZO TOMSHOO 5-in-1 Fitness Workout Set - AB Wheel Roller Addominali +2 Maniglie per Fles… - PianetaDeals : MINIMO STORICO SUPER PREZZO Kit Set Barba Cura Crescita con Libero Shampoo Barba,Pennello Barba,Pettine Barba,ba… - luise_filomena : RT @Barby745: @samish80 @canyaman1989 L'Italia ama Can Yaman non solo come attore, ma come uomo gentile, puro,intelligente, educato lo seg… - Murogiapponese : ???????)anime e manga) Dalla Bibbia a Dragonball: il mito del super- uomo (parte seconda) Orwell… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo super Grande Fratello Vip, "ecco chi è l'uomo super-vip di Elisabetta Gregoraci": ha solo 27 anni, terremoto di gossip Liberoquotidiano.it Roma, uomo accoltellato a Termini dopo una lite: è grave. Arrestato un 50enne

Leggi anche > Omicidio Sacchi, oggi super perizia al processo ... Ritrovato e sequestrato il coltello a terra. L'uomo, arrestato per lesioni gravi, è stato trovato in possesso anche di un altro ...

Spider-Man 3, una nuova super star potrebbe aggiungersi al cast

Il cast del terzo film con Tom Holland potrebbe rivelarsi più che mai ricco di star Tom Hardy potrebbe entrare nel cast di Spider-man 3: tutti i dettagli sul debutto di Venom nel MCU ...

Leggi anche > Omicidio Sacchi, oggi super perizia al processo ... Ritrovato e sequestrato il coltello a terra. L'uomo, arrestato per lesioni gravi, è stato trovato in possesso anche di un altro ...Il cast del terzo film con Tom Holland potrebbe rivelarsi più che mai ricco di star Tom Hardy potrebbe entrare nel cast di Spider-man 3: tutti i dettagli sul debutto di Venom nel MCU ...