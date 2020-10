Juventus-Napoli, un video scagiona la squadra di Gattuso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un video scagiona il Napoli alla vigilia del verdetto del Giudice Sportivo in merito alla partita con la Juventus. Questa settimana il Giudice Sportivo emetterà la propria sentenza su Juventus-Napoli, decretando molto probabilmente il rinvio della gara e non la sconfitta a tavolino per la società di Aurelio De Laurentiis. A tutelare ulteriormente il Napoli, come riporta Repubblica, c’è un video realizzato il pomeriggio del 3 ottobre in cui si vede la squadra di Gattuso lavorare in preparazione della partita. Nello specifico i droni utilizzati a Castel Volturno avrebbero catturato le immagini della squadra intenta a provare un 4-2-3-1, con la difesa titolare, Fabian e Lobotka a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unilalla vigilia del verdetto del Giudice Sportivo in merito alla partita con la. Questa settimana il Giudice Sportivo emetterà la propria sentenza su, decretando molto probabilmente il rinvio della gara e non la sconfitta a tavolino per la società di Aurelio De Laurentiis. A tutelare ulteriormente il, come riporta Repubblica, c’è unrealizzato il pomeriggio del 3 ottobre in cui si vede ladilavorare in preparazione della partita. Nello specifico i droni utilizzati a Castel Volturno avrebbero catturato le immagini dellaintenta a provare un 4-2-3-1, con la difesa titolare, Fabian e Lobotka a ...

