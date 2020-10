Istigazione all'odio razziale sui social: nei guai senatore e assessore della Lega (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il senatore Stefano Candiani e l'assessore comunale Fabio Cantarella , entrambi esponenti della Lega, sono finiti nel mirino del Gip di Catania, Giuseppina Montuori, che ha disposto nei loro confronti ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) IlStefano Candiani e l'comunale Fabio Cantarella , entrambi esponenti, sono finiti nel mirino del Gip di Catania, Giuseppina Montuori, che ha disposto nei loro confronti ...

