Il ct della Danimarca | “Eriksen ha una storia d’amore col pallone”

Christian Eriksen si avvicina alle cento presenze con la Danimarca. Manca solo la partita di mercoledì a Wembley contro l'Inghilterra. Il ct Kasper Hjulmand ha esaltato il giocatore e il traguardo che sta per raggiungere a BT: "È una cosa incredibile. Quando giochi cento partite diventi uno dei più grandi giocatori della Nazionale. Sembra che Christian abbia un approccio giocoso. Ha una storia d'amore col pallone e si distingue sempre in allenamento. Mi rende felice".

