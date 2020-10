Fedez, la proposta ai colleghi e alle agenzie live: “Io do il 100% di anticipo del tour ai lavoratori fragili. Meno parole, più concretezza”. Chi lo seguirà? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fedez entra nel merito della manifestazione “Bauli in piazza” che si è svolta domenica in piazza Duomo a Milano e che ha visto radunate 1.300 persone tra lavoratori dello spettacolo e imprese del settore, che in questo momento versano in grave difficoltà. Tutti hanno chiesto alle istituzioni di essere ascoltati per essere supportati non solo dal punto di vista economico ma anche delle tutele lavorative. Il rapper ha voluto dire la sua su Instagram con una serie di stories, lanciando una proposta diretta ai colleghi e alle agenzie live per supportare i lavoratori fragili del settore. “Nel weekend scorso tutte le maestranze della musica e tutte le persone che lavorano dietro al palco si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)entra nel merito della manifestazione “Bauli in piazza” che si è svolta domenica in piazza Duomo a Milano e che ha visto radunate 1.300 persone tradello spettacolo e imprese del settore, che in questo momento versano in grave difficoltà. Tutti hanno chiestoistituzioni di essere ascoltati per essere supportati non solo dal punto di vista economico ma anche delle tutele lavorative. Il rapper ha voluto dire la sua su Instagram con una serie di stories, lanciando unadiretta aiper supportare idel settore. “Nel weekend scorso tutte le maestranze della musica e tutte le persone che lavorano dietro al palco si ...

Fedez racconta una “ Bella storia ” in diretta su Radio Italia. Nel giorno in cui lui e Chiara Ferragni hanno annunciato ufficialmente il sesso del loro secondo figlio, il cantante presenta ai nostri ...

