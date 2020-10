Chi è Simone Gianlorenzi, il giovane marito di Stefania Orlando (Di lunedì 12 ottobre 2020) Simone Gianlorenzi è il marito nonchè il grande amore di Stefania Orlando. Si amano da ben 12 anni e si sono sposati nel 2019. Un amore che ha donato nuova energia a Stefania Orlando che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, durante una conversazione con l’amica Matilde Brandi e con Elisabetta Gregoraci, si è lasciata andare ad un’importante dichiarazione d’amore svelando i dettagli della loro storia. Simone, classe 1977, è un musicista ed è l’uomo che ha convinto Stefania a sposarsi nuovamente e che la rende serena e felice. Stefania Orlando e Gianlorenzi si sono conosciuti una sera a casa di amici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)è ilnonchè il grande amore di. Si amano da ben 12 anni e si sono sposati nel 2019. Un amore che ha donato nuova energia ache, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, durante una conversazione con l’amica Matilde Brandi e con Elisabetta Gregoraci, si è lasciata andare ad un’importante dichiarazione d’amore svelando i dettagli della loro storia., classe 1977, è un musicista ed è l’uomo che ha convintoa sposarsi nuovamente e che la rende serena e felice.si sono conosciuti una sera a casa di amici ...

