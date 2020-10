Bologna: frattura alla vertebra, stop per Skov Olsen (Di lunedì 12 ottobre 2020) Bologna, 12 OTT - In casa Bologna si allarga la lista degli indisponibili: sei settimane di stop per l'esterno offensivo danese Andrea Skov Olsen, che si è infortunato nel corso della sfida tra la sua ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 OTT - In casasirga la lista degli indisponibili: sei settimane diper l'esterno offensivo danese Andrea, che si è infortunato nel corso della sfida tra la sua ...

