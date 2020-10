Barbara D’Urso si scaglia contro Iconize: la reazione di Elettra Lamborghini (Di lunedì 12 ottobre 2020) Barbara D’Urso si scaglia contro Iconize: l’accusa dopo la finta aggressione omofoba. L’influencer diserta la trasmissione. La reazione di Elettra Lamborghini Fonte foto: web / FacebookSta facendo discutere la presunta aggressione omofoba subita nel maggio scorso da Marco Ferrero, in arte Iconize. L’influencer era l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, oggi uno dei protagonisti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Come anticipato, mesi fa, fece grande scalpore il video di Iconize che si mostrò su instagram con l’occhio livido. Il giovane aveva raccontato di un’aggressione subita da parte di tre ragazzi che gli scagliarono un violento pugno ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020)D’Urso si: l’accusa dopo la finta aggressione omofoba. L’influencer diserta la trasmissione. LadiFonte foto: web / FacebookSta facendo discutere la presunta aggressione omofoba subita nel maggio scorso da Marco Ferrero, in arte. L’influencer era l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, oggi uno dei protagonisti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Come anticipato, mesi fa, fece grande scalpore il video diche si mostrò su instagram con l’occhio livido. Il giovane aveva raccontato di un’aggressione subita da parte di tre ragazzi che glirono un violento pugno ...

