Andrea Zelletta litiga con Francesca Pepe: "Ti hanno menata poco" – VIDEO

Francesca Pepe ha fatto innervosire Andrea Zelletta durante la diretta del Grande Fratello Vip chiamandolo comodino. Andrea Zelletta, durante il corso della settimana, si è lamentato di non avere una presenza molto ingombrante durante le dirette del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. Anzi, spesso e volentieri lo spazio che gli viene dedicato è completamente … L'articolo Andrea Zelletta litiga con Francesca Pepe: "Ti hanno menata poco" – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

