AMD Ryzen 5000: come funzionerà la compatibilità con le schede madri AMD? AMD ha annunciato i chipset compatibili con i nuovi processori AMD Ryzen 5000. Purtroppo non tutto è oro quel che luccica Dal prossimo 5 novembre inizierà la vendita dei nuovi processori AMD Ryzen della serie 5000 basati sulla nuova architettura Zen 3 con l'innovativa tecnologia di produzione a 7 nanometri. L'annuncio di questi nuovi processori è avvenuto qualche giorno fa tramite un evento in streaming dedicato e da quest'ultimo si è potuto comprendere come ci saranno versioni fino a 16 core e ben 4 modelli iniziali e altri che verranno messi in vendita tra qualche tempo. Vecchi chipset, nuovi BIOS La particolarità è che AMD non ha in mente il debutto di nuovi chipset ...

