Adele e Katy Perry verso una collaborazione? Gli ultimi rumors indicano una sola direzione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020)una? Le ultime immagini comparse su Instagram sembrano procedere in questa. Lo scatto, di diversi anni fa, la ritrae insieme al celebre produttore Max Martin. La foto proposta sui canali social dovrebbe risalire all’epoca di One Of The Boys, il secondo album in studio dirilasciato nel 2008. In quell’occasione, l’artista e Martin lavorarono insieme ai brani I Kissed A Girl e Hot N Cold. A suscitare la curiosità dei lettori è stata la didascalia impiegata da, che ha fatto una richiesta ben precisa: Alexa, metti ‘When We Were Young’. Il dettaglio non è passato inosservato, soprattutto agli ...