Verso il freddo sostenuto da VENTI in rinforzo, mareggiate nelle coste esposte (Di domenica 11 ottobre 2020) La perturbazione, che si sta facendo strada sull’Italia, è sospinta da correnti fredde che incentiveranno lo sviluppo di un vortice ciclonico sul Mediterraneo Centrale tra domenica e l’inizio di settimana. La ciclogenesi determinerà un rinforzo del vento, che spirerà in senso antiorario attorno al vortice ciclonico. Il minimo di pressione lo ritroveremo domenica collocato tra Mar Ligure, Alto Tirreno e Corsica, con i VENTI che si faranno via via più sostenuti a partire dal maestrale in Sardegna e da correnti mediamente occidentali sul Mar Tirreno. La Bora sarà poi presente in Alto Adriatico e la Tramontana in Liguria. Non solo pioggia, ma anche vento forte e mare in burrascaIl maestrale rinforzerà fino a burrasca sul Mare di Sardegna e sulle Bocche di Bonifacio, con raffiche prossime ai 100 ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) La perturbazione, che si sta facendo strada sull’Italia, è sospinta da correnti fredde che incentiveranno lo sviluppo di un vortice ciclonico sul Mediterraneo Centrale tra domenica e l’inizio di settimana. La ciclogenesi determinerà undel vento, che spirerà in senso antiorario attorno al vortice ciclonico. Il minimo di pressione lo ritroveremo domenica collocato tra Mar Ligure, Alto Tirreno e Corsica, con iche si faranno via via più sostenuti a partire dal maestrale in Sardegna e da correnti mediamente occidentali sul Mar Tirreno. La Bora sarà poi presente in Alto Adriatico e la Tramontana in Liguria. Non solo pioggia, ma anche vento forte e mare in burrascaIl maestrale rinforzerà fino a burrasca sul Mare di Sardegna e sulle Bocche di Bonifacio, con raffiche prossime ai 100 ...

Giulio_Firenze : La linea di piogge che dal basso Piemonte si spinge fin sul Friuli è generata dall'avanzamento verso sud del fronte… - ilbreano : @ApuntoM @AgoCannella2 Non lo so forse ma credo che le faranno quando farà più freddo cioè verso novembre - LucaLiguori69 : RT @stesolodisabato: Gia tua madre ti sta facendo un favore a portarti a scuola in macchina per non mandarti in bici che povera Stella c'é… - WCostituzione : @mignoloeprof @QLexPipiens A proposito di temperature, la Francia appunto ha avuto giorni di freddo eccezionale verso fine settembre. - CentroMeteoITA : #METEO - Fronte #FREDDO verso l'ITALIA, in arrivo #NEVE in montagna e CROLLO delle #TEMPERATURE! -

Ultime Notizie dalla rete : Verso freddo METEO - Fronte FREDDO verso l'ITALIA, in arrivo NEVE in montagna e CROLLO delle TEMPERATURE! Centro Meteo italiano Meteo prossima settimana: FREDDO INVERNALE davvero clamoroso

Ci attende una nuova fase meteo davvero anomala, con il freddo precoce ad investire l’Italia a più riprese. Una saccatura dalle alte latitudini si manterrà protesa verso il Mediterraneo, dove verranno ...

Arrivo del freddo sostenuto da VENTI in rinforzo, con anche mareggiate

La perturbazione, che si sta facendo strada sull’Italia, è sospinta da correnti fredde che incentiveranno lo sviluppo di un vortice ciclonico sul Mediterraneo Centrale tra domenica e l’inizio di setti ...

Ci attende una nuova fase meteo davvero anomala, con il freddo precoce ad investire l’Italia a più riprese. Una saccatura dalle alte latitudini si manterrà protesa verso il Mediterraneo, dove verranno ...La perturbazione, che si sta facendo strada sull’Italia, è sospinta da correnti fredde che incentiveranno lo sviluppo di un vortice ciclonico sul Mediterraneo Centrale tra domenica e l’inizio di setti ...