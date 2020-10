Uber compra Free now per inguaiare i tassisti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott –torna a far parlare di sé. Il colosso di San Francisco, leader nel settore del trasposto privato, vuole mettere le mani suNow. Quest’ultima (creata dalle case automobilistiche tedesche, Bmw e Mercedes) è la più grande piattaforma per la ricerca digitale dei taxi regolari. Quest’ultimi, dunque, subiscono un doppio danno da parte di. Quest’ultima non solo danneggia icon la concorrenza sleale ma vuole anche controllare un’applicazione che rendeva più fruibile il servizio pubblico di trasporto passeggeri. Oltre al danno, la beffa. Vediamo perché.Now: l’applicazione pensata per iregolari Le innovazioni tecnologiche dovrebbero essere pensate per ...