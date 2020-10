Trovato cadavere: di Michele Mastromatteo, il 47enne scomparso da Peschici due settimane fa. Per la conferma si attendono esami di laboratorio Rinvenimento in agro di Cagnano Varano. Inchiesta per omicidio (Di domenica 11 ottobre 2020) Ieri a tarda sera, nelle campagne di Cagnano Varano, è stato rinvenuto un corpo esanie. Il cadavere, è dato per scontato, è di Michele Mastromatteo, il 47enne morto nelle ultime due settimane ovvero da quando era scomparso da casa sua, a Peschici. Per la conferma definitiva i carabinieri che indagano su quella scomparsa attendono gli esami di laboratorio. I dettagli su giorno e causa del decesso saranno possibili dall’autopsia. L’Inchiesta è per omicidio. L'articolo Trovato cadavere: di Michele Mastromatteo, il ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 ottobre 2020) Ieri a tarda sera, nelle campagne di, è stato rinvenuto un corpo esanie. Il, è dato per scontato, è di, ilmorto nelle ultime dueovvero da quando erada casa sua, a. Per ladefinitiva i carabinieri che indagano su quella scomparsaglidi. I dettagli su giorno e causa del decesso saranno possibili dall’autopsia. L’è per. L'articolo: di, il ...

