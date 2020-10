Stop alle feste e allo sport, stretta anche sui locali: il nuovo dpcm verso il via libera (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuova stretta del governo che con il prossimo dpcm si prepara a contrastare la movida nella speranza di frenare la diffusione del coronavirus. Il governo inizia a tirare le fila per procedere con la stesura e l’approvazione del prossimo dpcm per la gestione dell’emergenza coronavirus. dpcm che, stando alle indiscrezioni emerse a mezzo stampa, potrebbe essere anticipato addirittura alla giornata di lunedì. Chiaro indice del fatto che il Presidente del Consiglio inizia ad essere effettivamente preoccupato dall’aumento dei contagi sul territorio nazionale. Preoccupazione condivisa dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dagli uomini del Comitato Tecnico Scientifico. Palazzo ChigiCoronavirus in Italia, il governo contro la movida Nel corso delle ore aumentano le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuovadel governo che con il prossimosi prepara a contrastare la movida nella speranza di frenare la diffusione del coronavirus. Il governo inizia a tirare le fila per procedere con la stesura e l’approvazione del prossimoper la gestione dell’emergenza coronavirus.che, standoindiscrezioni emerse a mezzo stampa, potrebbe essere anticipato addirittura alla giornata di lunedì. Chiaro indice del fatto che il Presidente del Consiglio inizia ad essere effettivamente preoccupato dall’aumento dei contagi sul territorio nazionale. Preoccupazione condivisa dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dagli uomini del Comitato Tecnico Scientifico. Palazzo ChigiCoronavirus in Italia, il governo contro la movida Nel corso delle ore aumentano le ...

