Serie C | girone C | pari rocambolesco tra Casertana e Ternana | Paganese e Cavese si accontentano

Alle ore 17,30 si sono disputate altre due gare valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (girone C).A scendere in campo la Ternana di Cristiano Lucarelli che ha impattato in casa della Casertana al termine di una gara rocambolesca terminata 3-3. Gli umbri sotto di due reti (Fedato e Matarese) hanno riacciuffato il pari con Falletti e Peralta e addirittura trovato il vantaggio con Furlan, il gol del definitivo pareggio lo ha messo a segno al 90' Cuppone. Termina 0-0 la sfida tra Paganese e Cavese con i padroni di casa che non sfruttano un calcio di rigore che gli avrebbe permesse di portare a casa tre punti. A chiudere il quarto turno saranno le sfide Bisceglie-Turris e Foggia-Potenza in programma questa ...

