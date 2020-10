Riciclo carta alluminio: poche gocce di colla a caldo per un risultato incantevole!!! (Di domenica 11 ottobre 2020) Siamo abituati ad usare la colla a caldo nella sua classica funzione, cioè quella di collante, nella preparazione di lavori che prevedono l’uso di più materiali messi insieme. Il tutorial che stiamo per presentarvi la vede impiegata come elemento principale del progetto, creando la base della decorazione di uno specchio. Riciclo carta alluminio: un risultato spettacolare! Nel video è utilizzata una colla a caldo trasparente, anche se – come vedremo – l’opacità ha poca importanza. Lo scopo del progetto è la creazione di un semplice elemento decorativo per la casa, formato da un “piatto” metallico con uno specchio rotondo centrale. La parte metallica in realtà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 ottobre 2020) Siamo abituati ad usare lanella sua classica funzione, cioè quella dinte, nella preparazione di lavori che prevedono l’uso di più materiali messi insieme. Il tutorial che stiamo per presentarvi la vede impiegata come elemento principale del progetto, creando la base della decorazione di uno specchio.: unspettacolare! Nel video è utilizzata unatrasparente, anche se – come vedremo – l’opacità ha poca importanza. Lo scopo del progetto è la creazione di un semplice elemento decorativo per la casa, formato da un “piatto” metallico con uno specchio rotondo centrale. La parte metallica in realtà ...

Ultime Notizie dalla rete : Riciclo carta Riciclo rotoli carta igienica: decoriamo Halloween così! NonSoloRiciclo Cresce la raccolta differenziata di carta e cartone in Sicilia, a Siracusa raccolte circa 15 mila tonnellate

Con quasi 16 punti percentuali in più rispetto al 2018, la Sicilia mette a segno il maggior incremento annuo nella raccolta differenziata di carta e cartone, trainando la forte crescita registrata in ...

Decorazioni Halloween 2020 fai da te: ragnatele

Halloween è ormai alle porte: ecco come realizzare delle perfette ragnatele decorative, anche approfittando del riciclo creativo.

