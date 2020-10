Palermo-Avellino, rosanero a caccia del primo gol: Boscaglia punta su Luperini, Lucca e Rauti in attacco (Di domenica 11 ottobre 2020) "Palermo, caccia al primo gol. Contro l'Avellino c'è già un bivio".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla gara tra Palermo e Avellino. Alle 15.00, la compagine rosanero affronterà allo Stadio “Renzo Barbera gli uomini di Piero Braglia. La sfida, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), costituisce un ennesimo test probante, dopo il banco di prova in Umbria. "Nel deserto del Barbera il Palermo cerca oggi il primo successo della stagione, il primo gol, e dopo il «brodino» di Terni la prima conferma che questa squadra può lottare per i ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) "algol. Contro l'c'è già un bivio".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', chei riflettori sulla gara tra. Alle 15.00, la compagineaffronterà allo Stadio “Renzo Barbera gli uomini di Piero Braglia. La sfida, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), costituisce un ennesimo test probante, dopo il banco di prova in Umbria. "Nel deserto del Barbera ilcerca oggi ilsuccesso della stagione, ilgol, e dopo il «brodino» di Terni la prima conferma che questa squadra può lottare per i ...

