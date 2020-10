Oms, Guerra: “Il rischio è aumentato per tutti, compresi i calciatori” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Il rischio è aumentato per tutti e i calciatori sono parte di una comunità: entrano, escono,tornano a casa, vivono in famiglia, come tutti. Non ci si può sorprendere che l’aumento dei contagi avvenga anche in questo mondo“. Queste le dichiarazioni di Ranieri Guerra, vice direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e membro del Comitato Tecnico-Scientifico. “È aumentata la circolazione nel Paese ed è naturale che sia avvenuto nel calcio, che segue l’andamento dell’infezione – ha proseguito Guerra in un’intervista a La Gazzetta dello Sport – Frequenza dei tamponi? Le 48 ore rispondono alla necessità di non infettare altri giocatori. In una fase di forte ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Ilpere i calciatori sono parte di una comunità: entrano, escono,tornano a casa, vivono in famiglia, come. Non ci si può sorprendere che l’aumento dei contagi avvenga anche in questo mondo“. Queste le dichiarazioni di Ranieri, vice direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e membro del Comitato Tecnico-Scientifico. “È aumentata la circolazione nel Paese ed è naturale che sia avvenuto nel calcio, che segue l’andamento dell’infezione – ha proseguitoin un’intervista a La Gazzetta dello Sport – Frequenza dei tamponi? Le 48 ore rispondono alla necessità di non infettare altri giocatori. In una fase di forte ...

