Monza-Civitanova oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Superlega 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) Vero Volley-Cucine Lubesarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la quarta giornata didi volley.vuole subito riscattare la sconfitta subita sul campo di Verona, ma davanti a sé troverà una Lube che pur faticando ha conquistato solo vittorie in campionato. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, mentre Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto. SEGUI IL LIVE DEL ...