Monte di Procida, ordinanza per misure urgenti emergenza Covid 19 (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Comune del Monte di Procida ha emesso l’ordinanza sindacale n.39 con decorrenza immediata che prevede misure urgenti per arginare l’emergenza Covid 19. Con l’ordinanza sindacale n.39 del 10 ottobre 2020, in via precauzionale, temporaneamente e in attesa del completamento del necessario contact tracing per la definizione dei link epidemiologici in aggiunta alle raccomandazioni e alle … Leggi su 2anews (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Comune deldiha emesso l’sindacale n.39 con decorrenza immediata che prevedeper arginare l’19. Con l’sindacale n.39 del 10 ottobre 2020, in via precauzionale, temporaneamente e in attesa del completamento del necessario contact tracing per la definizione dei link epidemiologici in aggiunta alle raccomandazioni e alle …

Focolaio di contagi da coronavirus a Monte di Procida (Napoli) per una festa di matrimonio con 200 invitati: 13 casi positivi, tutti riguardanti l'evento. Il sindaco Giuseppe Pugliese venerdì scorso h ...

Covid, il sindaco di Bacoli chiude tutte le scuole «a causa di Monte di Procida»

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha emesso l'ordinanza di chiusura a partire da domani, lunedì, di tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado. Una ...

