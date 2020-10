Milan, il piano di Ibrahimovic per il derby contro l’Inter (Di domenica 11 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic è guarito dal coronavirus ed è pronto a tornare ad allenarsi con la squadra. Sorride il Milan che aspettava con ansia il ritorno del suo centravanti. Lo svedese adesso mette nel mirino il derby con l'Inter del prossimo 17 ottobre.Ibrahimovic: il piano per il derbycaption id="attachment 1025073" align="alignnone" width="488" Zlatan Ibrahimovic, Milan (Getty Images)/captionFinalmente Ibrahimovic! Il Milan riavrà il suo centravanti dopo averlo perso per due settimana a causa del coronavirus. L'attaccante è stato costretto a rimanere a casa, causa Covid-19, ma non ha mai abbandonato il gruppo e i suoi compagni facendo sentire la presenza con messaggi e chiamate.Ora, tutto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Zlatanè guarito dal coronavirus ed è pronto a tornare ad allenarsi con la squadra. Sorride ilche aspettava con ansia il ritorno del suo centravanti. Lo svedese adesso mette nel mirino ilcon l'Inter del prossimo 17 ottobre.: ilper ilcaption id="attachment 1025073" align="alignnone" width="488" Zlatan(Getty Images)/captionFinalmente! Ilriavrà il suo centravanti dopo averlo perso per due settimana a causa del coronavirus. L'attaccante è stato costretto a rimanere a casa, causa Covid-19, ma non ha mai abbandonato il gruppo e i suoi compagni facendo sentire la presenza con messaggi e chiamate.Ora, tutto ...

capuanogio : ?? Se confermate le indiscrezioni, il #Milan avrà bruciato nelle ultime tre stagioni tra i 450 e i 475 milioni di e… - ItaSportPress : Milan, il piano di Ibrahimovic per il derby contro l'Inter - - sportli26181512 : Come è cambiato il Milan: la formazione tipo prima e dopo il mercato: A mercato concluso, confrontando gli undici i… - MilanNewsit : Come è cambiato il Milan: la formazione tipo prima e dopo il mercato - MCafe24 : Anche #Young positivo, l'Inter in ansia -