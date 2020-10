LIVE – Viterbese-Bari 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 11 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Viterbese-Bari, match del girone C di Serie C 2020/2021. Si gioca alle 15:00 di domenica 11 ottobre con le due formazioni a caccia di una vittoria che può dare il giusto slancio alla quarta giornata di campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. FORMAZIONI UFFICIALI Viterbese: Daga, Bianchi, De Santis, Mbende, Falbo, Bezziccheri, Bensaja, Salandria, Urso, Tounkara, Rossi Bari: Frattali, Celiento, Sabbione, Di Cesare, Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio, Marras, Antenucci, D’Ursi AGGIORNA LA DIRETTA Viterbese-Bari (Ore 15:00) 1′- Tutto pronto, si ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delC di. Si gioca alle 15:00 di domenica 11 ottobre con le due formazioni a caccia di una vittoria che può dare il giusto slancio alla quarta giornata di campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. FORMAZIONI UFFICIALI: Daga, Bianchi, De Santis, Mbende, Falbo, Bezziccheri, Bensaja, Salandria, Urso, Tounkara, Rossi: Frattali, Celiento, Sabbione, Di Cesare, Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio, Marras, Antenucci, D’Ursi AGGIORNA LA(Ore 15:00) 1′- Tutto pronto, si ...

