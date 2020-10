‘Gf Vip 5’, Massimiliano Morra parla dei sentimenti provati per Adua Del Vesco e svela qual è il suo rimpianto (Di domenica 11 ottobre 2020) La controversa liaison fra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco è indubbiamente un tema bollente di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Effettivo, presunto, ambiguo, costruito a tavolino: molto si è detto a riguardo di questo rapporto, ma sembra che la verità non sia ancora emersa in maniera netta. A questo proposito, diverse versioni contrastanti si sono alternate: dalle confidenze della Del Vesco, alla loro ritrattazione, fino al racconto fornito dal patron di Ares Alberto Tarallo. Nel pomeriggio, sulla questione è tornato lo stesso Massimiliano, che nel corso di una chiacchierata con la coinquilina Dayane Mello ha raccontato alcuni ulteriori dettagli circa la relazione ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 ottobre 2020) La controversa liaison fraDelè indubbiamente un tema bollente di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Effettivo, presunto, ambiguo, costruito a tavolino: molto si è detto a riguardo di questo rapporto, ma sembra che la verità non sia ancora emersa in maniera netta. A questo proposito, diverse versioni contrastanti si sono alternate: dalle confidenze della Del, alla loro ritrattazione, fino al racconto fornito dal patron di Ares Alberto Tarallo. Nel pomeriggio, sulla questione è tornato lo stesso, che nel corso di una chiacchierata con la coinquilina Dayane Mello ha raccontato alcuni ulteriori dettagli circa la relazione ...

