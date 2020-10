Genshin Impact da record, superati i 100 milioni di dollari in ricavi dal lancio (Di domenica 11 ottobre 2020) Genshin Impact ha sconvolto il mondo dei free-to-play e degli RPG fin dal momento della sua pubblicazione lo scorso mese. In una settimana, il titolo ha accumulato talmente tanta fama e notorietà, da esser finito fra i giochi più seguiti e streamati di Twitch, senza contare i milioni di dollari in microtransazioni che giungevamo quotidianamente dai giocatori di tutto il mondo.Oggi, il noto analista Daniel Ahmad, ha riportato alcuni dati freschi freschi, i quali non fanno altro che confermare il successo di Genshin Impact. Sembra infatti che il gatcha game abbia guadagnato ben oltre 100 milioni di dollari in due sole settimane, un risultato che lo elegge a IP cinese di maggior successo."Genshin Impact ha ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 ottobre 2020)ha sconvolto il mondo dei free-to-play e degli RPG fin dal momento della sua pubblicazione lo scorso mese. In una settimana, il titolo ha accumulato talmente tanta fama e notorietà, da esser finito fra i giochi più seguiti e streamati di Twitch, senza contare idiin microtransazioni che giungevamo quotidianamente dai giocatori di tutto il mondo.Oggi, il noto analista Daniel Ahmad, ha riportato alcuni dati freschi freschi, i quali non fanno altro che confermare il successo di. Sembra infatti che il gatcha game abbia guadagnato ben oltre 100diin due sole settimane, un risultato che lo elegge a IP cinese di maggior successo."ha ...

tako_amhero : Dite quello che volete sul fatto che Genshin Impact sia bootleg di BOTW, ma almeno non costa 70 euro da tre anni. - Eurogamer_it : #GenshinImpact da record, superati i 100 milioni di dollari in ricavi dal lancio. - PlayStationBit : Il nuovo free-to-play targato @miHoYo_Japan sta facendo faville, anche se dobbiamo segnalare che non è tutto oro qu… - Hyuber : Qualcuno sta giocando a Genshin Impact? Consigli? ?? - LuisB : RT @Multiplayerit: Genshin Impact: incassi per 100 milioni di dollari, 23 milioni di download su mobile -