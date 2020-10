E quel racconto choc di Tommaso Zorzi. "Ho subito violenza ma nessuno mi ha difeso" - (Di domenica 11 ottobre 2020) Carlo Lanna Altra rivelazione senza precedenti al Grande Fratello Vip e questa volta è Tommaso Zorzi a confessare un trauma subito che non riesce proprio a dimenticare In questa edizione del Grande Fratello Vip, la seconda condotta da Alfonso Signorini, gli inquilini stanno regalando grandi sorprese al pubblico. Che sia una litigata di troppo o una rivelazione sussurrata, pare che i "vip" in gara abbiano trovato il modo di far parlare di sé (nel bene o nel male). Come accade a Tommaso Zorzi che, nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, si è lasciato andare a una confessione molto intima durante una chiacchierata con Stefania Orlando. Una rivelazione molto forte che sicuramente sarà approfondita durante il serale di lunedì prossimo. Tutti conoscono lo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Carlo Lanna Altra rivelazione senza precedenti al Grande Fratello Vip e questa volta èa confessare un traumache non riesce proprio a dimenticare In questa edizione del Grande Fratello Vip, la seconda condotta da Alfonso Signorini, gli inquilini stanno regalando grandi sorprese al pubblico. Che sia una litigata di troppo o una rivelazione sussurrata, pare che i "vip" in gara abbiano trovato il modo di far parlare di sé (nel bene o nel male). Come accade ache, nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, si è lasciato andare a una confessione molto intima durante una chiacchierata con Stefania Orlando. Una rivelazione molto forte che sicuramente sarà approfondita durante il serale di lunedì prossimo. Tutti conoscono lo ...

Ultime Notizie dalla rete : quel racconto E quel racconto choc di Tommaso Zorzi. "Ho subito violenza ma nessuno mi ha difeso" il Giornale Mihajlovic: “Totti è più forte di Baggio e Del Piero, il più grande degli ultimi 30 anni”

Tra le frasi celebri di Vujadin Boskov ce n'è una che sembra fatta apposta per raccontare il retroscena sul debutto di Francesco Totti in Serie A. Sono trascorsi quasi 30 anni da allora (era il 1993), ...

Il fiume | IL RACCONTO DELLA SETTIMANA/17

Avrebbero potuto fare diversamente, ma l'ignoranza tranquilla nella quale vivevano li metteva al riparo da tale considerazione. Un' ignoranza leggera che li proteggeva dagli errori di valutazione: una ...

