Calcio – Lunedì 12 a Roma la finalissima del torneo My soccer player under 14 (Di domenica 11 ottobre 2020) Calcio – Lunedì 12 a Roma la finalissima del torneo My soccer player under 14 – Una carrellata di 53 partite disputate in appena trenta giorni, con 28 squadre partecipanti e 560 giovanissimi calciatori under 14 che si sono sfidati sotto l’occhio di falco di My soccer player che ha ripreso tutti i match rendendoli disponibili on demand. E’ il primo torneo My soccer player che si è svolto a Roma dal 12 settembre e che lunedì 12 ottobre alle ore 15.45, presso il centro sportivo Mario Tobia a Lungotevere Dante 311, vedrà l’atto conclusivo, con l’attesa finalissima tra ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 ottobre 2020)– Lunedì 12 aladelMy14 – Una carrellata di 53 partite disputate in appena trenta giorni, con 28 squadre partecipanti e 560 giovanissimi calciatori14 che si sono sfidati sotto l’occhio di falco di Myche ha ripreso tutti i match rendendoli disponibili on demand. E’ il primoMyche si è svolto adal 12 settembre e che lunedì 12 ottobre alle ore 15.45, presso il centro sportivo Mario Tobia a Lungotevere Dante 311, vedrà l’atto conclusivo, con l’attesatra ...

matteosalvinimi : #Salvini: tutti parlano e parleranno domani di calcio, io penso invece a tutti i bambini e ragazzi che anche questo… - infoitsport : Juve-Napoli si poteva giocare lunedì: proposta bocciata | Calcio | Calcio - domenico_caridi : @lucamigliosi @francescoceccot Il protocollo serve proprio per differenziare i cittadini dai giocatori. Per far pro… - news_rimini : Lunedì torna Calcio.Basket: tutto sul Rimini e sul calcio romagnolo - Ricky24795 : RT @Nino_TheBest: @francescoceccot Dipende solo da chi è quella squadra. Fosse qualsiasi altra, la 'questione' sarebbe morta e sepolta nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lunedì Simona Ventura: «Influencer come Ferragni nuove star? La tv è un’altra cosa» Corriere della Sera