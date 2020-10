Aprilia | dopo il rogo di agosto lo spettro di una nuova terra dei fuochi tra discariche abusive | nubi tossiche e raccolti perduti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) A meno di cinquanta chilometri da Roma si sta consumando un disastro ambientale sotto gli occhi di tutti. Quello diè un territorio che da anni è schiacciato dache in molti ritengono essere correlate ai tanti casi di malattie tumorali riscontrate nell’area. Adè andato in fiamme l’impianto di stoccaggio Loas, che negli anni i cittadini hanno più volte segnalato perché sovraccarico di materiale. Diossina nell’aria e rifiuti in fiamme per giorni, che lasciano ancora al palo tutti i campi agricoli attorno al sito. Le analisi sull’eventuale contaminazione dei terreni sono un limbo che fa registrare un danno enorme per i contadini. Buona parte del raccolto è già andato al macero. Il grande incendio di ...