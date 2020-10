Antonella Venditti, una morte assurda: la famiglia è sconvolta (Di domenica 11 ottobre 2020) La giovane e brillante ingegnera di Fontana Liri è stata tragicamente coinvolta in un incidente su cui sta indagando la polizia. Dolore e sgomento per la morte di Antonella Venditti, la giovane ingegnera è stata coinvolta in un incidente stradale. Aveva solo 32 anni Antonella Venditti. L’incidente si è verificato a Gioia Vecchio, nella Marsica, … L'articolo Antonella Venditti, una morte assurda: la famiglia è sconvolta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) La giovane e brillante ingegnera di Fontana Liri è stata tragicamente coinvolta in un incidente su cui sta indagando la polizia. Dolore e sgomento per ladi, la giovane ingegnera è stata coinvolta in un incidente stradale. Aveva solo 32 anni. L’incidente si è verificato a Gioia Vecchio, nella Marsica, … L'articolo, una: laproviene da www.meteoweek.com.

