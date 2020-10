Anticipo Amazon Prime Day 2020: offerte iPhone SE e Samsung Galaxy S20 Plus (Di domenica 11 ottobre 2020) L’attesa sta per concludersi e sarà finalmente Amazon Prime Day 2020: l’appuntamento con gli sconti del 13 e 14 ottobre è ormai alle porte, ed infatti è già possibile approfittare di qualche piccolo Anticipo, che poi tanto piccolo nemmeno è. Il riferimento è ai prodotti Apple, che sappiamo essere tutt’altro che economici. Se non avete già approfittato di quest’offerta (di cui vi avevamo parlato ad inizio settimana) vi consigliamo di farlo subito: da diversi giorni ormai regge una proposta a dir poco interessante che vede protagonista iPhone SE da 128GB, disponibile al prezzo di 469 euro nelle colorazioni Black, White e (PRODUCT)RED. Non capita tutti i giorni di potersi portare a casa il melafonino nel suo taglio da 128GB ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) L’attesa sta per concludersi e sarà finalmenteDay: l’appuntamento con gli sconti del 13 e 14 ottobre è ormai alle porte, ed infatti è già possibile approfittare di qualche piccolo, che poi tanto piccolo nemmeno è. Il riferimento è ai prodotti Apple, che sappiamo essere tutt’altro che economici. Se non avete già approfittato di quest’offerta (di cui vi avevamo parlato ad inizio settimana) vi consigliamo di farlo subito: da diversi giorni ormai regge una proposta a dir poco interessante che vede protagonistaSE da 128GB, disponibile al prezzo di 469 euro nelle colorazioni Black, White e (PRODUCT)RED. Non capita tutti i giorni di potersi portare a casa il melafonino nel suo taglio da 128GB ...

