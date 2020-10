Alaba Juventus, contatti continui: pronta la maxi offerta bianconera (Di domenica 11 ottobre 2020) Alaba Juventus – Tuttavia gli organi dirigenziali della Juventus sono al lavoro per cercare di rinforzare la corsia mancina, che nell’ultima stagione ha spesso creato dei grattacapi alla retroguardia bianconera. Da alcune settimane si vocifera di un interessamento della Juventus per David Alaba, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel giugno del prossimo anno. A nulla sono valsi i tentativi di negoziazione con l’entourage dell’austriaco, che non ha ancora raggiunto l’accordo con il club bavarese. Alaba Juventus, pronta l’offerta di Paratici Secondo quanto riportato da CMW e da Tuttosport, per l’esterno sinistro del Bayern Monaco la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 ottobre 2020)– Tuttavia gli organi dirigenziali dellasono al lavoro per cercare di rinforzare la corsia mancina, che nell’ultima stagione ha spesso creato dei grattacapi alla retroguardia. Da alcune settimane si vocifera di un interessamento dellaper David, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel giugno del prossimo anno. A nulla sono valsi i tentativi di negoziazione con l’entourage dell’austriaco, che non ha ancora raggiunto l’accordo con il club bavarese.l’di Paratici Secondo quanto riportato da CMW e da Tuttosport, per l’esterno sinistro del Bayern Monaco la ...

