Salernitana | l’obiettivo è sfatare il tabù playoff

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) Lasi affaccia al suo sesto campionato di Serie B consecutivo con l’obiettivo diil tabù. L’inizio di stagione è stato incoraggiante. L’arrivo di Fabrizio Castori sulla panchina è una garanzia, il tecnico marchigiano nelle ultime stagioni ha infatti ottenuto sempre grandi risultati. Djuric esulta dopo aver segnato il gol decisivo in Chievo-1-2 – photo © LapresseDifesa rivoluzionata Con la partenza di Gian Piero Ventura, laha ceduto molti dei calciatori da lui richiesti e li ha sostituiti con altri più adatti al modo di giocare di Castori. Non sono stati confermati Kiyine, Jaroszynski e Maistro, tre dei calciatori più impiegati nello scorso campionato. Anche Cerci è andato via ...