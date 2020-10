Saint-Etienne, salta il trasferimento di Niang (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Saint-Etienne ha rinunciato a tesserare l’ex attaccante del Milan Mbaye Niang. E’ il club stesso a spiegare tutto con una nota ufficiale. «Il Saint-Etienne – si legge – ha deciso di rinunciare all’ingaggio di M’Baye Niang. Era stato raggiunto un accordo col Rennes e col giocatore ma l’intervento di diversi agenti ha reso impossibile portare a termine l’operazione». L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilha rinunciato a tesserare l’ex attaccante del Milan Mbaye. E’ il club stesso a spiegare tutto con una nota ufficiale. «Il– si legge – ha deciso di rinunciare all’ingaggio di M’Baye. Era stato raggiunto un accordo col Rennes e col giocatore ma l’intervento di diversi agenti ha reso impossibile portare a termine l’operazione». L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

