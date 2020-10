Nanni: «Protocollo Serie A sicuro. Il campionato non rischia» (Di sabato 10 ottobre 2020) Nanni, rappresentante dei medici dei club di Serie A nella commissione medico-scientifica della FIGC, ha parlato dei nuovi contagi da Coronavirus Gianni Nanni, responsabile sanitario del Bologna e rappresentante dei medici dei club di Serie A nella commissione medico-scientifica della FIGC, ha fatto il punto della situazione in merito ai nuovi contagi da Coronavirus. CONTAGI – «I contagi in crescita nelle squadre? Vale la regola che vale per tutto il Paese: se all’interno del gruppo squadra le regole del Protocollo vengono rispettate in modo rigoroso non c’è ragione di temere una nuova sospensione dei campionati». PROBLEMA – «Il problema non è durante la partita: è prima e dopo. Il Genoa, per fare un esempio, ha affrontato il Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020), rappresentante dei medici dei club diA nella commissione medico-scientifica della FIGC, ha parlato dei nuovi contagi da Coronavirus Gianni, responsabile sanitario del Bologna e rappresentante dei medici dei club diA nella commissione medico-scientifica della FIGC, ha fatto il punto della situazione in merito ai nuovi contagi da Coronavirus. CONTAGI – «I contagi in crescita nelle squadre? Vale la regola che vale per tutto il Paese: se all’interno del gruppo squadra le regole delvengono rispettate in modo rigoroso non c’è ragione di temere una nuova sospensione dei campionati». PROBLEMA – «Il problema non è durante la partita: è prima e dopo. Il Genoa, per fare un esempio, ha affrontato il Napoli ...

