Milano. Un lupo come simbolo della natura sulla facciata di un palazzo popolare in via Palmanova (Di sabato 10 ottobre 2020) Una facciata cieca della dimensione di 150 Metri quadrati, uno stabile che fa parte di un comprensorio di case popolari di proprietà comunale. È questa la scenografia del murale appena realizzato in via Palmanova 59, frutto della collaborazione tra la Fondazione Arrigo e Pia Pini, che ha incaricato il collettivo Orticanoodles quale direttore operativo dei lavori data la sua esperienza in ambito di arte urbana, e il Comune di Milano. Il murale fa parte del progetto “Milano arte natura inclusione – MANI”, che giunge così alla sua terza tappa dopo aver toccato il CDD Anfossi nel Municipio 4 e l’area di via Guerzoni, con il coinvolgimento delle Associazioni L’Amico Charly e Rob de Matt, nel Municipio 9. Ora approda ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 10 ottobre 2020) Unaciecadimensione di 150 Metri quadrati, uno stabile che fa parte di un comprensorio di case popolari di proprietà comunale. È questa la scenografia del murale appena realizzato in via59, fruttocollaborazione tra la Fondazione Arrigo e Pia Pini, che ha incaricato il collettivo Orticanoodles quale direttore operativo dei lavori data la sua esperienza in ambito di arte urbana, e il Comune di. Il murale fa parte del progetto “arteinclusione – MANI”, che giunge così alla sua terza tappa dopo aver toccato il CDD Anfossi nel Municipio 4 e l’area di via Guerzoni, con il coinvolgimento delle Associazioni L’Amico Charly e Rob de Matt, nel Municipio 9. Ora approda ...

sabina_lupo : RT @mausassi: Idem Milano, Napoli,... Distanziamento, 80% della capacità di trasporto, sono balle statuite quando si è decisa la parola d'… - Affaritaliani : Ragno lupo semina il panico nell'aeroporto di Orio - Affaritaliani : Un ragno lupo crea il panico nell'aeroporto di Orio al Serio - Baronpower3 : Milano, in via Palmanova il murales con un lupo gigante dello street artist Lucamaleonte. “Un simbolo di riscatto p… - _cazzimiei_ : @capuanogio Un in bocca al lupo al giudice sportivo che continua a rinviare la sua decisione perché lo sa benissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano lupo Milano. Un lupo come simbolo della natura sulla facciata di un palazzo popolare in via Palmanova - La Prima La Prima Pagina I migliori eventi del weekend

Mostre, concerti, cinema, mercatini: gli appuntamenti da non perdere in città nel fine settimana del 10-11 ottobre ...

Asamoah, rescinde e saluta: "Inter, in bocca al lupo per tutto"

MILANO - Termina dopo due stagioni l'avventura di Kwadwo Asamoah con la maglia dell'Inter. Il laterale ghanese, che ha rescisso il suo contratto con il club nerazzurro nella sessione di mercato termin ...

Mostre, concerti, cinema, mercatini: gli appuntamenti da non perdere in città nel fine settimana del 10-11 ottobre ...MILANO - Termina dopo due stagioni l'avventura di Kwadwo Asamoah con la maglia dell'Inter. Il laterale ghanese, che ha rescisso il suo contratto con il club nerazzurro nella sessione di mercato termin ...