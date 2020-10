Lorella Cuccarini, la verità su Matano: “Pugnalata alle spalle” (Di sabato 10 ottobre 2020) Lorella Cuccarini è stata ospite a ‘Verissimo’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in cui ha parlato della rottura con Alberto Matano. Visualizza questo post su Instagram Grazie Silvia! Per la per persona che sei e per l’ospitalità. E un ringraziamento speciale lo devo a voi, che mi avete sempre supportato. Sempre. Anche … L'articolo Lorella Cuccarini, la verità su Matano: “Pugnalata alle spalle” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020)è stata ospite a ‘Verissimo’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti in cui ha parlato della rottura con Alberto. Visualizza questo post su Instagram Grazie Silvia! Per la per persona che sei e per l’ospitalità. E un ringraziamento speciale lo devo a voi, che mi avete sempre supportato. Sempre. Anche … L'articolo, la verità su: “Pugnalatasp” proviene da YesLife.it.

