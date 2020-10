La festa privata di medici e infermieri organizzata in ospedale e senza mascherine (Di sabato 10 ottobre 2020) Tanti abbracci, nessuna mascherina e molte foto finite sui social. Ora 12 medici e 8 infermieri dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII a Bari sono finiti sotto procedimento disciplinare per una festa ... Leggi su today (Di sabato 10 ottobre 2020) Tanti abbracci, nessuna mascherina e molte foto finite sui social. Ora 12e 8dell'pediatrico Giovanni XXIII a Bari sono finiti sotto procedimento disciplinare per una...

Avvenire_Nei : La visita di oggi #3ottobre ad #Assisi avverrà in forma privata, senza partecipazione dei fedeli. L'enciclica… - massimolopo : RT @Borderline_24: #Bari, festa privata in reparto al Giovanni XXIII: procedimento disciplinare per 20 medici e infermieri - max67b : Questo sta male forte! Sull’autobus ammassati come sardine ma , in casa, non possiamo essere più di 10 per una fest… - Today_it : La festa privata di medici e infermieri organizzata in ospedale e senza mascherine - LuigiBevilacq17 : RT @giovannibrenteg: Il governo sta pensando di vietare le feste private. L’ultima volta che sono andato a una festa privata giocava ancora… -