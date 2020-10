Inter | si pensa ad una bolla per i negativi | tutti ad Appiano Gentile

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 ottobre 2020) I giocatori dell’che sono risultatial momento non sono in unama la società nerazzurra valuta l’ipotesi di crearla. L’al momento non ha ancora reso il centro tecnico dila sede dell’isolamento fiduciario peri giocatori. Al momento Samir Handanovic, Ashley Young, Andrea Ranocchia, Daniele Padelli e Matteo Darmian stanno svolgendo l’isolamento presso i propri domicili, liberi di lasciarlo per recarsi agli allenamenti. Ad ogni modo, come riporta Gazzetta dello Sport, l’stando di istituire unapresso il Suning Center così da minimizzare i rischi ed evitare brutte sorprese in vista ...