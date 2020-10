Ferrari, Vettel: "Con la macchina che mi ritrovo non posso fare di più" (Di sabato 10 ottobre 2020) NURBURG - "Con la macchina che ho non posso fare di più, partiremo dall'undicesima posizione e cercheremo di trarre da lì il massimo vantaggio". E' un Sebastian Vettel deluso quello che commenta ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) NURBURG - "Con lache ho nondi;, partiremo dall'undicesima posizione e cercheremo di trarre da lì il massimo vantaggio". E' un Sebastiandeluso quello che commenta ...

DBDeiman : RT @PieroLadisa: Leclerc sta letteralmente tenendo a galla la Ferrari in questa difficile stagione. L'auspicio è sempre lo stesso: la Rossa… - EltonHolyStarr : @PaganoMattia @cicciovettel95 @sebavettels Quindi Vettel fenomeno perché 7 anni fa ha vinto. Non importa se ora non… - MarianoFroldi : RT @BerrageizF1: #F1 #FUnoAT #EifelGp???? Seguendo on board le sessioni non guardo mai SKY. Accedo un attimo e sento le parole di #Villeneuv… - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #Leclerc sorriso #Ferrari: “Quarto è inaspettato, avanti così”. Vettel: “Non potevo fare meglio” àGPEifel - Ansa_ER : Gp Germania: pole a Bottas, 4/o tempo Ferrari Leclerc. Prima fila Mercedes con Hamilton, Vettel partirà undicesimo… -